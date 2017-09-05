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Стало известно, какое оружие Россия начала выводить с Донбасса

05.09.2017 09:12
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Стало известно, какое оружие Россия начала выводить с Донбасса

Россия начала процесс уменьшения своего присутствия на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

По его словам, Россия постепенно выводит с Донбасса свое вооружение, начав с вывоза особенно ценных образцов.

"Например, РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы. Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники", - отметил Гримчак.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, оружие, беспилотник, ДНР, ЛНР
 
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