Стало известно, какое оружие Россия начала выводить с Донбасса

05.09.2017 09:12

Россия начала процесс уменьшения своего присутствия на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

По его словам, Россия постепенно выводит с Донбасса свое вооружение, начав с вывоза особенно ценных образцов.

"Например, РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы. Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники", - отметил Гримчак.