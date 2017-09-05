В "ДНР" испугались боевых вепрей ВСУ. ВИДЕО

05.09.2017 14:08

Охотник с 20-летним стажем из Донбасса по имени Петр рассказал о попытке вооруженных сил Украины использовать диких кабанов для выполнения боевых задач.

Об этом сообщают российские СМИ. По словам охотника, при охоте на «боевых кабанов», прирученных представителями Вооруженных сил Украины, необходимо учитывать агрессивность этого вида, пишет 62.

"Дикие кабаны — очень опасные животные", — подчеркнул охотник.

Напомним, что на Луганщине в одном из подразделений воины приручили оставшихся без матери маленьких кабанчиков, которых подкармливают и дрессируют как питомцев-собак.