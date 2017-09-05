Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Законопроект о реинтеграции Донбасса на финишной прямой

05.09.2017 14:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Законопроект о реинтеграции Донбасса на финишной прямой

Законопроект о реинтеграции Донбасса находится на завершающей стадии подготовки и финальных согласований.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает Вчасно.
По его словам, сначала он должен быть рассмотрен на заседании СНБО и только после этого будет передан в Верховную Раду.
«То есть на сегодня он еще не подан в Верховную Раду, поэтому, соответственно, не может быть включен в повестку дня», – подчеркнул Парубий.
В свою очередь представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что соответствующий законопроект представят парламенту до начала октября.



Теги: Донбасс, закон, финал, возвращение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх