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“Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке

06.09.2017 11:54
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“Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке

Жители оккупированного Донецка, поддержавшие “русский мир”, разочарованы попыткой президента РФ Владимира Путина одновременно усидеть на двух стульях. Его “инициатива“ о вводе миротворцев на Донбасс вызвала резонанс в соцсетях.

В пабликах боевиков “ДНР“ донетчане разделились на два лагеря пессимистов: одни уверены, что решение Путина приведет к ухудшению ситуации и новым жертвам, другие – что хозяин Кремля прогнулся перед Западом и дал отмашку на отстрел наемников “Л/ДНР”, передает “Диалог.UA”.

Так, волонтер оккупантов Александр Жучковский заявил, что словам Путина не стоит доверять: он снова не пойдет дальше обещаний.

Жители Донецка опасаются эскалации ситуации и уже готовятся к обострению.



Теги: Донецк, Донбасс, Путин, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, миротворцы
 
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