Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети

06.09.2017 14:01

Наводнившие Донецк буряты и якуты готовятся пустить на Донбассе свои корни, образовав семью согласно своей этнической принадлежности, передает dialog.ua.

Предположение об этом сделали пользователи соцсетей, публикуя крайне необычное для Донбасса объявление в одной из газет города: неизвестный в возрасте 23 лет выразил желание познакомиться с девушкой, при этом желаемая национальность - якутка или молдаванка.

Пользователи считают, что столь необычное и странное объявление мог дать житель далекого Сибирского региона, которого судьба забросила на Донбасс участвовать в войне против Украины.

Сами жители Донецка пишут, что якутки на Донбассе крайне редкое явление, однако буряты и якуты мужского пола наводнили за три последних года Донбасс в качестве российских наемников. Их фото регулярно появляются в сводках с фронта.