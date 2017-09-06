Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети

06.09.2017 14:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети

Наводнившие Донецк буряты и якуты готовятся пустить на Донбассе свои корни, образовав семью согласно своей этнической принадлежности, передает dialog.ua.

Предположение об этом сделали пользователи соцсетей, публикуя крайне необычное для Донбасса объявление в одной из газет города: неизвестный в возрасте 23 лет выразил желание познакомиться с девушкой, при этом желаемая национальность - якутка или молдаванка.

Пользователи считают, что столь необычное и странное объявление мог дать житель далекого Сибирского региона, которого судьба забросила на Донбасс участвовать в войне против Украины.

Сами жители Донецка пишут, что якутки на Донбассе крайне редкое явление, однако буряты и якуты мужского пола наводнили за три последних года Донбасс в качестве российских наемников. Их фото регулярно появляются в сводках с фронта.



Теги: Донецк, Донбасс, война, знакомство, ДНР, буряты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх