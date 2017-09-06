В Донецке за четыре дня боевики «ДНР» задержали почти 600 горожан

06.09.2017 11:26

В Донецке в период с 2 по 5 сентября, преимущественно в ночное время, боевиками «МВД ДНР» и «МГБ ДНР» проведено около 300 рейдов (места и заведения общественного отдыха). Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Данные мероприятия проводились под легендой «борьбы с украинским диверсантами». Задержаны 579 человек (из них 373 чел., по состоянию на утро 06.09, были отпущены из районных отделов «полиции», остальные остаются под стражей).

При этом, например, в Куйбышевском районном отделе «полиции ДНР» «такса» за освобождение составляет 200 долларов США.