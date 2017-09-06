Главная / Новости / Донецкая область / В Донецке за четыре дня боевики «ДНР» задержали почти 600 горожан
Последние новости раздела
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- Мэр Славянска станет шеф-поваром: приготовит на 200 человек плов и бограч09:50
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)18:46
- Сотрудниц мариупольского музея подозревают в передаче картин в оккупированный Крым17:35
В Донецке за четыре дня боевики «ДНР» задержали почти 600 горожан
06.09.2017 11:26
В Донецке в период с 2 по 5 сентября, преимущественно в ночное время, боевиками «МВД ДНР» и «МГБ ДНР» проведено около 300 рейдов (места и заведения общественного отдыха). Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.
Данные мероприятия проводились под легендой «борьбы с украинским диверсантами». Задержаны 579 человек (из них 373 чел., по состоянию на утро 06.09, были отпущены из районных отделов «полиции», остальные остаются под стражей).
При этом, например, в Куйбышевском районном отделе «полиции ДНР» «такса» за освобождение составляет 200 долларов США.
Теги: Донецк, Донбасс, полиция, МВД, задержание, ДНР, боевики, Тымчук
Читайте также:
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Попался человек, охранявший в Донецке склад с боеприпасами
- Несколько месяцев СИЗО и 10 тысяч долларов - плата бывшего украинского милиционера за верность присяге
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- В центре Донецка пасутся козы
- Всем боевикам ОРДЛО в обязательном порядке поменяют украинские паспорта на «республиканские»
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- Как водолазы-саперы разминируют реки в зоне АТО13:34
- Мэр Славянска станет шеф-поваром: приготовит на 200 человек плов и бограч09:50
- В Раде одобрили важное изменение в пенсионной реформе: как и когда изменится жизнь украинцев14:28
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- Что делать, если украли банковскую карту и как вернуть украденные мошенниками деньги13:24
- Сенат США хоче збільшити військове фінансування для України 13:08
- Хто тепер накачаний ублюдок?12:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Отправляясь на работу в РФ, украинцы могут оказаться за решеткой12:07
- Служебный пес помешал незаконному перемещению старинного боевого пистолета11:50
- Украинский фермер засеял коноплей 520 га и выращивает ее легально11:30
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Хрущев: Заговор против отца возглавлял именно Брежнев12:55
- ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ: КАК ПРОСЫПАТЬСЯ РАНЬШЕ ОСЕНЬЮ, КОГДА НЕТ ЖЕЛАНИЯ?12:10
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?11:10
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Врачи рассказали, как оградить себя от заражения сальмонеллой08:30
- Причины появления горечи во рту21:33
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО