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Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"
06.09.2017 10:37
Один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский серьезно встревожен возможностью введения миротворцев ООН на Донбасс и призывает не допустить такого развития событий, сообщает Диалог.UA.
Об этом он написал на своей странице в соцсети. Ходаковский возмутился тем, что обсуждение возможности введения миротворческого контингента на Донбасс происходит без прямого участия представителей самих террористов – он пишет, что "ДНР" оказалась в ситуации "нищего с протянутой рукой". Более того, Ходаковский признается, что боится, как бы "республику" "не отымели в темноте" - он считает, что Киев хочет заморозить ситуацию на долгие годы, после чего захватить ослабленный Донбасс.
Теги: Донбасс, паника, боевики, миротворцы
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