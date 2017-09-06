Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"

06.09.2017 10:37

Один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский серьезно встревожен возможностью введения миротворцев ООН на Донбасс и призывает не допустить такого развития событий, сообщает Диалог.UA.

Об этом он написал на своей странице в соцсети. Ходаковский возмутился тем, что обсуждение возможности введения миротворческого контингента на Донбасс происходит без прямого участия представителей самих террористов – он пишет, что "ДНР" оказалась в ситуации "нищего с протянутой рукой". Более того, Ходаковский признается, что боится, как бы "республику" "не отымели в темноте" - он считает, что Киев хочет заморозить ситуацию на долгие годы, после чего захватить ослабленный Донбасс.