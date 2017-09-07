«Мина» от Кремля под видом «миротворцев»

07.09.2017 07:30

8 сентября, по обе стороны линии разграничения отметят День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. В 1943-м тысячи воинов отдали свои жизни, буквально «выковыривая» оккупантов с нашей земли… В новом веке часть Донетчины и Луганщины была оккупирована, четвёртый год донбасская земля стонет от взрывов. И, судя по действиям стратегов в кремлёвских кабинетах, останавливать это безумие они не намерены.

Калибры стали меньше

Несмотря на объявленное с 25 августа «школьное перемирие», обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции не утихли. Более того, 3 сентября было зафиксировано их рекордное за две недели количество - 44 (в августе лишь 20-го было больше - 47).

Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в период с 29 августа по 5 сентября боевики «Л-ДНР» осуществили около 170 огневых налётов из 82/120-мм миномётов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок «Град-П», БМП и танков.

Впрочем, нужно признать, что российско-оккупационные войска значительно снизили калибр используемого вооружения. Случаи применения миномётов или танков с начала очередного «перемирия» упали в разы. Стреляют, как правило, из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового… Как следствие - потерь в рядах ВСУ почти нет. Изредка в сводке - сообщения об одиночных ранениях.

Что же до случаев нарушения режима прекращения огня, то тут лидируют боевики «ДНР» - Донетчине достаётся куда чаще, чем Луганщине.

По данным пресс-центра штаба АТО, с начала осени на донецком направлении под удары попадали позиции ВСУ в районах Авдеевской промзоны, Каменки, шахты Бутовка, Зайцево, Майорска, Невельского, Песок.

На мариупольском (приморском) направлении боевики обстреливали защитников Украины у Водяного, Талаковки, Гнутово, Широкино, Павлополя, Лебединского, Старогнатовки, Марьинки.

На луганском направлении оккупанты открывали огонь у Станицы Луганской, Крымского, Жёлтого, Новозвановки, Малинового.

«Органами военного управления, войсками и силами антитеррористической операции продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня, - отмечается в сводке штаба АТО. - С целью взаимодействия на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно-тактических группировок. Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия противника, которые несут угрозу нашим бойцам и мирным жителям».

Путин угрожает

После того, как в США всё громче заговорили о необходимости предоставить Украине летальное оружие для оборонных целей, руководитель страны-агрессора - России - сделал страшное предупреждение.

По словам президента РФ, «если это произойдёт, то принципиально это решение ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но количество жертв, безусловно, может увеличиться».

Более того, Путин предупредил, что «у самопровозглашённых республик достаточно оружия» (в том числе - якобы захваченного у украинских воинов). «И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут поступать провозглашённые республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создаёт проблемы для них», - заявил глава страны-агрессора.

Комментируя эти угрозы, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что «истерические комментарии» Путина являются «свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма».

Руководитель СНБО подчеркнул, что «на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, не было никакой базы хранения военной техники и боеприпасов Вооружённых Сил Украины».

«Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам «лугандона» исключительно Российской Федерацией», - сказал Турчинов, напомнив, что граница между неподконтрольной Украине территорией Донбасса и Россией контролируется РФ.

«Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими», - отметил Турчинов, подчеркнув, что «оппонентами» Штатов в мире являются «мировые террористические организации, вроде ИГИЛ и «Аль-Каиды», или северокорейский режим, угрожающий мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием». «И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь созданными оккупационными режимами фейковыми «республиками». Таким образом, - подытожил секретарь СНБО Украины, - сегодня ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, угрожая безопасности мира, о чём в своём заявлении и напомнил Путин».

«…В лучших традициях гибридной войны»

Ещё одно громкое заявление Путин сделал касательно миротворцев ООН на Донбассе (на чём давно настаивает официальный Киев). Правда, президент РФ выдвинул условия: миротворцы должны стоять исключительно на линии разграничения, присматривая, в частности, за безопасностью миссии ОБСЕ. А решение этого вопроса должно состояться в процессе переговоров с главарями пророссийских группировок «ДНР» и «ЛНР» - после разведения сторон и отвода тяжёлой техники.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что РФ уже направила в руководящие органы ООН проект соответствующей резолюции.

«Командование» боевиков пророссийских группировок «ДНР» и «ЛНР» (ОРДЛО - отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория), явно получив ЦУ из Кремля, синхронно издало приказ «О запрете необоснованного ограничения действий наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

В МИД Украины заявили, что развёртывание миротворческой миссии ООН на Донбассе должно быть согласовано с Киевом, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наёмников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надёжный контроль украинско-российской границы. Украинские дипломаты особо подчеркнули, что военнослужащие или граждане страны-агрессора не должны попасть в ряды миротворцев ООН. Кроме того, в отечественном МИД отметили, что не может идти речь о получении согласия группировок ОРДЛО, которые контролируются Кремлём, на проведение миротворческой операции.

АТО станет ОПОУ?

После окончания срока проведения антитеррористической операции на Донбассе начнётся операция по обороне Украины. Новый термин появится в законопроекте о реинтеграции Донецкой и Луганской областей, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак.

Отвечая на соответствующий вопрос в эфире «Радио свобода», он сообщил, что вместо АТО будет употребляться термин «операция по обороне Украины» (ОПОУ), в то время как слово «война» в законопроекте не предусмотрено.

«Мы можем назвать это (события, происходящие на Донбассе - прим. ред.) войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать всё, что может предложить российский военно-промышленный комплекс», - пояснил Грымчак.

Напомним, что президентский закон о реинтеграции Донбасса может быть вскоре представлен на рассмотрение Верховной Рады. Документ, в частности, предусматривает введение понятия «Россия - страна-агрессор», право Украины на самооборону и снятие ответственности за ситуацию на временно неподконтрольных территориях.

Потери лета

В течение лета 2017 года во время боевых действий на Востоке Украины погибли 55 военнослужащих Вооружённых сил Украины, ранения получили 269 защитников. Об этом свидетельствуют ежедневные данные Информационно-аналитического центра нацбезопасности, сообщает «Тиждень».

Больше всего потерь украинская армия понесла за первый месяца лета - в июне погибли 23 военнослужащих ВСУ, ранения получили 111 бойцов антитеррористической операции.

В июле погибло 22 защитника Украины, ещё 80 получили ранения.

В августе в зоне проведения АТО погибли 10 (по другим данным - 13) бойцов ВСУ, ранения получили 78 участников антитеррористической операции.

Андрей ПИТОНОВ.