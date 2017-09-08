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Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО
08.09.2017 20:15
Актер и мать опровергли слухи.
Российский актер Анатолий Пашинин, слухи о гибели которого в зоне АТО на Донбассе распространили СМИ террористов, вышел на связь с журналистами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Со мной все хорошо. Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив", – сказал актер.
Ранее информация о гибели актера появилась на одном из сайтов боевиков. Его распространил террорист "ДНР", писатель Захар Прилепин.
Позже источники в "руководстве силовых структур" так называемой Донецкой Народной Республики якобы подтвердили гибель Пашинина, сообщил российский "Ридус".
Позже в батальоне актера опровергли данную информацию. Мать Пашинина также ответила на вопрос о якобы гибели сына.
Теги: Донбасс, война, актер, АТО
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