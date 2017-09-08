Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО

08.09.2017 20:15

Актер и мать опровергли слухи.



Российский актер Анатолий Пашинин, слухи о гибели которого в зоне АТО на Донбассе распространили СМИ террористов, вышел на связь с журналистами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.



"Со мной все хорошо. Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив", – сказал актер.



Ранее информация о гибели актера появилась на одном из сайтов боевиков. Его распространил террорист "ДНР", писатель Захар Прилепин.



Позже источники в "руководстве силовых структур" так называемой Донецкой Народной Республики якобы подтвердили гибель Пашинина, сообщил российский "Ридус".



Позже в батальоне актера опровергли данную информацию. Мать Пашинина также ответила на вопрос о якобы гибели сына.