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Архив - Донецкая область

Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО

08.09.2017 20:15
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Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО

Актер и мать опровергли слухи. 

Российский актер Анатолий Пашинин, слухи о гибели которого в зоне АТО на Донбассе распространили СМИ террористов, вышел на связь с журналистами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Со мной все хорошо. Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив", – сказал актер.

Ранее информация о гибели актера появилась на одном из сайтов боевиков. Его распространил террорист "ДНР", писатель Захар Прилепин.

Позже источники в "руководстве силовых структур" так называемой Донецкой Народной Республики якобы подтвердили гибель Пашинина, сообщил российский "Ридус".

Позже в батальоне актера опровергли данную информацию. Мать Пашинина также ответила на вопрос о якобы гибели сына.



Теги: Донбасс, война, актер, АТО
 
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