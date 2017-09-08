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Архив - Донецкая область

Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини

08.09.2017 13:15
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Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини

Окупаційна “влада” проводить навчання з підготовки до наступу української армії

У «військкоматах» так званої «ДНР» проведено підготовчі дії по тривозі в «умовах широкомасштабного наступу ЗСУ і загальної мобілізації в ДНР». Про це в Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний опір”, нардеп Дмитро Тимчук.

Навчання, за інформацією Тимчука, проведені в Донецьку і населених пунктах на півдні окупованої частини Донецької області.

“Попередні підсумки негативні: навчання показали низький рівень професіоналізму «співробітників військкоматів», неоперативність і невміння діяти в подібних ситуаціях. У приватних бесідах «співробітники військкоматів» висловлюють крайнє невдоволення подібними раптовими перевірками”, – повідомив Тимчук.

Як писала Politeka, на засіданні комітету Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України стався словесний конфлікт через статус бійців ВСУ на Донбасі.

Раніш  віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд розповіла, чим може обернутися для ЗСУ справа затриманого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа

Джерело: Politeka



Теги: Донбасс, Путин, АТО, боевики, ВСУ
 
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