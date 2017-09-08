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Архив - Донецкая область

В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)

08.09.2017 18:46
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В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)

Створення нового Пенсійного фонду допоможе вирішити проблему виплати пенсій жителям Донбасу

Про це заявив засновник політичної партії «ОСНОВА» Сергій Тарута.

«Сьогодні ми бачимо, що керівництво ООН і Ради Європи вкрай негативно ставляться до вирішення влади обмежити право на пенсію українцям, що проживають на окупованій території. Єдина можливість її отримувати – це перераховувати кошти на відкритий рахунок в банку, на нашій території», – зазначив політик.

Тарута впевнений, що вирішити ситуацію з пенсіями можна за допомогою простого механізму.

«Ми через свої механізми відкриваємо відкритий Пенсійний фонд, на рахунках якого зберігаються кошти всіх жителів окупованих територій. І якщо пенсіонер раптом захоче їх отримати, він буде знати, що у нього в банку, в тому ж Маріуполі, Краматорську і так далі, зберігаються його гроші», – підкреслив нардеп.

На думку Тарути, зміни громадянства українцями можна було уникнути, якби Україна відразу вирішила питання з пенсіями.

«Якби ми повністю забезпечували пенсіями окуповані території, ніхто з жителів Донбасі не звертався б до Росії, і не отримували б звідти гроші. Це велика брехня і маніпуляція, спрямована на тих, хто не знає, як там виживають люди. Замість того, щоб заглиблюватися в питання окупації, необхідно допомогти жителям Донбасу, а не звинувачувати їх і зупиняти виплату пенсій», – сказав нардеп.

Нагадаємо, за словами координатора проекту «Донбас SOS» Ольги Гвоздьової, проблема виплати пенсій пенсіонерам, які проживають на окупованих регіонах Донбасу, набула масового характеру.

Джерело: Politeka

Відео: Zik



Теги: Украина, Донбасс, пенсионный фонд
 
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