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Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
Рашист Евгений Шабаев волнуется, что в ЛДНР не приехала очередная ротация военных из ВС РФ, а предыдущие отбывают домой после 15 сентября. И даже уничтожают документы. И все это как-то связано с предложением Путина ввести миротворцев на линию разграничения.
Игорь Быстролетов также пишет, что русские собрались уходить с Донбасса с оружием.
Автор этих строк, конечно, не против. Однако логических предпосылок для ухода русских с Донбасса нет. Не случайно Путин предлагает миротворцев только на линию разграничения – зачем же тогда выводить кураторов из «республик»?
Но главное даже не в этом. Понятно, что план Путина в ООН принят не будет. И это может развязать Кремлю руки для «узаконивания» оккупации части Донбасса, введя туда ВС РФ официально, например, как ранее в Приднестровье. Если при этом русские не вторгнутся на другие украинские территории, усиления санкций может и не последовать. Так почему бы и нет?
Очень хотелось бы ошибаться и верить замминистра Юрию Грымчаку, Дмитрию Гордону и многим другим, заявляющим, что решение о возвращении Донбасса принято и вскоре будет реализовано.
Так что, вероятно, Игорь Гиркин не зря мечет громы и молнии в адрес Путина.
Поскольку большинство россиян не хочет присоединения нищих «республик» к РФ, Путин отвел ЛДНР роль территории с бесконечно усиливающейся разрухой под внешней защитой российских штыков. На его век нынешнего положения вещей хватит…
А что делать Украине? Отстаивать в ООН свои условия введения миротворцев на Донбасс с контролем границы и распространении миссии на всю территорию «республик»; что Киев и делает. А срастется этот план или нет, Украине хуже уже не будет; пусть простят автора нормальные люди на оккупированных территориях.
Источник: kriminal.tv
Теги: Россия, Донбасс, военные, документы
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