"Что пнем по сове, что совой об пень – результат один", - Сазонов рассказал, чем грозят Украине "уступки" Путина по вводу миротворцев на Донбасс

12.09.2017 18:46

После телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель российский лидер Владимир Путин якобы пошел на "уступки", поддержав присутствие миротворцев не только на линии фронта Донбасса, но и в качестве охраны международных наблюдателей ОБСЕ. Такая "уступка" - классическая "многоходовочка". С таким предупреждением выступил известный украинский политолог Кирилл Сазонов, передает "Диалог.ua".

Он подчеркнул, что эти "уступки" не приведут к уменьшению кровопролития на Донбассе. Наблюдатели как не замечали путинских "ихтамнетов" на Донбассе с вооружением, так и не будут замечать.

Вместе с тем "голубым каскам" придется активно коммуницировать с путинскими прихлебателями - главарями "Л/ДНР", что приведет к их легализации. Более того, после введения миротворцев в варианте, предложенном Кремлем, Россия начнет еще больше настаивать на выполнении политической части минских соглашений, при этом не выводя из Донбасса своих вояк. Киеву придется согласится на амнистию террористов и другие невыгодные для себя пункты.

"Так что ни в какие игры с Кремлем Киеву играть не стоит даже начинать. Как бы красиво не выглядела добрая воля Москвы. Нет там доброй воли и не было никогда. Только закон об оккупированных территориях и переговоры о безоговорочном выводе российских войск", - посоветовал политолог.