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"Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО
Кремлевскому ставленнику, главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко очень сильно не нравится ни украинский законопроект о деоккупации Донбасса, ни идея о вводе миротворцев на оккупированную территорию. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает "Диалог.ua".
Комментируя ввод миротворцев на Донбасс, он выступил резко против появления "голубых касок" на всей территории Донбасса. "Они подразумевают вариант Косово, Хорватии, мы же подразумеваем охрану миссии ОБСЕ", - заявил главарь террористов, выдав тем самым себя с головой. "Киеву нужно жизненно необходимо просто забрать всю территорию, взять под контроль границу, ввести какие-то войска", - пожаловался он, признав тем самым, что появление миротворцев на Донбассе будет означать прекращение "помощи" от РФ, и, как следствие, исчезновение кровавых "республик".
Больше, чем миротворцы, Захарченко пугает украинский закон о деоккупации Донбасса. Он разразился страшилками о документе. "Деоккупация предусматривает смерть тех, кто голосовал на "референдуме", голосовал за "главу", "народный совет"… прямое объявление геноцида на этой территории", - начал нести чушь террорист, отметив, что Киев активно готовится к военной деоккупации Донецкой и Луганской областей.
Теги: Донбасс, Киев, Российская Федерация, геноцид, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, Захарченко, миротворцы, деоккупация
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