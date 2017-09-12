Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Новый "груз 200": в "ДНР" ликвидировали пропавшего 18 лет назад без вести на Северном Кавказе террориста Борисова

12.09.2017 15:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новый "груз 200": в "ДНР" ликвидировали пропавшего 18 лет назад без вести на Северном Кавказе террориста Борисова

8 сентября 47-летний российский террорист Красимир Борисов из Челябинска был убит на Донбассе. В “ДНР” он был инструктором наемников и членом “спортивного клуба армии МО ДНР”. На сайте “Миротворец” указано, что родной город Борисова - Чекагинск (Челябинск), в 1996 году он окончил школу No41, передает “Диалог.UA”.

Его фамилия также значится на сайте “Центра гражданского содействия розыску пропавших без вести (ЦГСР) на Северном Кавказе при Миротворческой миссии имени генерала Лебедя (ММГЛ)”, где указано, что Красимир Борисов пропал без вести в 1999 году. Перед исчезновением Борисов формировал команду в Дагестан.

“Миротворец” не исключает, что наемник “ДНР” Борисов и пропавший без вести К. Борисов в 1999 году один и тот же человек.



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, Дагестан, террорист, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх