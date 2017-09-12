Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"

12.09.2017 12:35

Кадровая рокировка может произойти в самое ближайшее время, не исключается, что в "ДНР" чистка главарей боевиков случится уже в октябре. О смене главарей террористов рассказал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в Facеbook, сообщает "Диалог.UA".

"В высшем и среднем звене "администрации" главы "ДНР" распространяются слухи о смене руководящего состава "ДНР" в октябре, основанные на последних событиях в Донецке", - отметил нардеп. Он упомянул о совещании, которое произошло в оккупированном Донецке 5 сентября. К разговору были приглашены только "избранные". А так называемого лидера общественного движения "Донецкая республика" Пушилина к заседанию не допустили вообще.

Российские кураторы квазигосударства дали четко понять террористам – они могут обсуждать какие угодно стратегии развития "республики", но ключевое слово в принятии того или иного решения, будет только за Кремлем. Также не было понятно, что конкретно в АП РФ думают по поводу дальнейшего развития оккупированного российскими террористами Донбасса.

"Террористам дали понять, что стратегические решения по этому вопросу будут приниматься в Кремле в ближайшее время и будут связаны с кардинальными кадровыми перестановками в "ДНР", - подытожил Тымчук.