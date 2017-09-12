У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке

12.09.2017 11:10

В оккупированном Донецке на фасаде пристройки школы №55 в Куйбышевском районе неизвестные написали "Украина спасет Донбасс". Руководство учебного заведения приказало немедленно стереть надпись. О ЧП в захваченном областном центре сообщил адепт “ДНР” Александр Болотин, передает “Диалог.UA”.

Пользователи соцсети мгновенно отреагировали на пост Болотина о появлении проукраинской надписи заявлением, что Украина не поможет Донбассу

К слову, в ОРДЛО муссируют слухи о бегстве коллаборантов с оккупированной территории и скором выходе РФ из конфликта. Тем временем перебежчик Константин Долгов назвал размер зарплаты советника Захарченко.