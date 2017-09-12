Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке

12.09.2017 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке

В оккупированном Донецке на фасаде пристройки школы №55 в Куйбышевском районе неизвестные написали "Украина спасет Донбасс". Руководство учебного заведения приказало немедленно стереть надпись. О ЧП в захваченном областном центре сообщил адепт “ДНР” Александр Болотин, передает “Диалог.UA”.
Пользователи соцсети мгновенно отреагировали на пост Болотина о появлении проукраинской надписи заявлением, что Украина не поможет Донбассу
К слову, в ОРДЛО муссируют слухи о бегстве коллаборантов с оккупированной территории и скором выходе РФ из конфликта. Тем временем перебежчик Константин Долгов назвал размер зарплаты советника Захарченко.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, патриоты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх