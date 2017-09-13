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"Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу
Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин возмущен возможностью размещения миротворцев ООН на Донбассе и заявляет, что этот шаг будет означать капитуляцию России, поражение Путина и уничтожение "Л/ДНР".
Все это спровоцирует не просто позор Москвы, а начало конца путинского режима. Об этом бывший главарь боевиков написал на собственной странице в соцсети, процитировав соображения по поводу ввода миротворческой миссии в регион. Гиркин заявляет, что своим заявлением о миротворцах Путин "пукнул в лужу", ослабив и без того слабые позиции России в конфликте на Донбассе. Гиркин считает, что всего за три последних года войны на Донбассе Путин растерял весь свой авторитет и достижения, переплюнув в провале самых неудачливых правителей России за всю ее историю.
Источник Диалог.UA
Теги: Россия, Донбасс, уничтожение, ДНР, ЛНР
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