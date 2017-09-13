- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали19:15
- На Донбассе погибли три вражеских диверсанта17:41
- В Донецкой области начали строительство газопровода Очеретяное-Авдеевка17:02
- Боевики «ДНР» получили приказ активизировать боевые действия с 14 сентября15:42
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу 15:18
- Боевики ОРДЛО получили за шесть дней из России почти 1700 тонн ГСМ12:41
- Кровавое преступление на Донбассе: стали известны подробности11:59
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса11:42
- Гремит тяжелое: террористы “ДНР” обстреляли позиции ВСУ и мирных жителей из Донецка10:59
- ОБСЕ сообщила о 40 танках, расположенных недалеко от Донецка10:39
Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали
Террористы группировки "ДНР" согласились допустить миротворцев ООН на оккупированные территории при условии, что места их пребывания будут согласованы с ними. Об этом в интервью российскому информационному агентству "РИА - Новости" заявила исполняющая обязанности главы "МИД ДНР" Наталья Никонорова, сообщает "Диалог.UA".
Таким образом, она прокомментировала информацию о том, что в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин согласился на внесение изменений в мандат миротворческой миссии относительно ее размещения не только вдоль линии разграничения, но и на оккупированных территориях.
Никонорова сообщила, что в "ДНР" согласны на размещение "голубых касок" на подконтрольных боевикам территориях при условии, что места их пребывания будут заранее согласованы с боевиками.
"При согласовании с нами условий и возможных мест присутствия на территории Донбасса введение контингента ООН в качестве сопровождающей защитной силы для инспекторов ОБСЕ может рассматриваться как дополнительная мера предотвращения провокаций и саботажа выполнения минских соглашений со стороны как ВСУ (Вооруженных сил Украины), так и добровольческих батальонов", - заявила Никонорова.
Теги: Донбасс, ООН, ОБСЕ, ДНР, ВСУ, миротворцы, террористы
- Сюрреализм: "ДНР" дала рекомендации ООН и ОБСЕ
- "Это стандартный политический покер", - Арестович рассказал, какова цель новой путинской аферы с российскими "миротворцами" на Донбассе
- МИД Украины: Поручено провести консультации по развертыванию миссии ООН на Донбассе
- «ЛНР» передала тела троих военнослужащих ВСУ, погибших на Светлодарской дуге
- ВСУ и ЛНР открыли карты. ДНР играет в танчики
- ОБСЕ призвало украинскую сторону и боевиков совместно разминировать автотрассу на Донбассе
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали19:15
- На Донбассе погибли три вражеских диверсанта17:41
- В Донецкой области начали строительство газопровода Очеретяное-Авдеевка17:02
- Боевики «ДНР» получили приказ активизировать боевые действия с 14 сентября15:42
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу 15:18
- Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы14:59
- Боевики ОРДЛО получили за шесть дней из России почти 1700 тонн ГСМ12:41
- Кровавое преступление на Донбассе: стали известны подробности11:59
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса11:42
- Гремит тяжелое: террористы “ДНР” обстреляли позиции ВСУ и мирных жителей из Донецка10:59
- После "прорыва Саакашвили" госпитализированы десять пограничников. ВИДЕО20:15
- В Мариуполе переселенцы начали жизнь с чистого листа19:50
- Лучше жить на побережье19:36
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали19:15
- Открыто новое свойство кофе18:52
- Почему мы простужаемся?18:30
- Стресс опасен для зубов 18:06
- На Донбассе погибли три вражеских диверсанта17:41
- Семь причин головной боли17:23
- В Донецкой области начали строительство газопровода Очеретяное-Авдеевка17:02
- В Мариуполе переселенцы начали жизнь с чистого листа19:50
- Лучше жить на побережье19:36
- Открыто новое свойство кофе18:52
- Почему мы простужаемся?18:30
- Стресс опасен для зубов 18:06
- Семь причин головной боли17:23
- К какой тяжелой болезни ведет частая уборка в доме11:19
- Пенсии: платить или не платить — советы от международных экспертов. ВИДЕО08:05
- Новое переселение переселенцев: Куда делись ВПЛ?17:34
- Ученые рассказали всю правду о куриных яйцах15:28
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
- “ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске
- "Что пнем по сове, что совой об пень – результат один", - Сазонов рассказал, чем грозят Украине "уступки" Путина по вводу миротворцев на Донбасс
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке
- В Донецке на два дня отключат холодную воду в четырех районах
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство
- На Закарпатье опять заговорили о «ЗНР»