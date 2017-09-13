Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали

13.09.2017 19:15

Террористы группировки "ДНР" согласились допустить миротворцев ООН на оккупированные территории при условии, что места их пребывания будут согласованы с ними. Об этом в интервью российскому информационному агентству "РИА - Новости" заявила исполняющая обязанности главы "МИД ДНР" Наталья Никонорова, сообщает "Диалог.UA".

Таким образом, она прокомментировала информацию о том, что в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин согласился на внесение изменений в мандат миротворческой миссии относительно ее размещения не только вдоль линии разграничения, но и на оккупированных территориях.

Никонорова сообщила, что в "ДНР" согласны на размещение "голубых касок" на подконтрольных боевикам территориях при условии, что места их пребывания будут заранее согласованы с боевиками.

"При согласовании с нами условий и возможных мест присутствия на территории Донбасса введение контингента ООН в качестве сопровождающей защитной силы для инспекторов ОБСЕ может рассматриваться как дополнительная мера предотвращения провокаций и саботажа выполнения минских соглашений со стороны как ВСУ (Вооруженных сил Украины), так и добровольческих батальонов", - заявила Никонорова.