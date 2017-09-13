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За сутки боевики 27 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе
В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО обострилась. Как сообщает Штаб АТО, если до 18 часов боевики проявляли незначительную активность, то вечером и ночью враг существенно увеличил количество обстрелов наших позиций, используя при этом минометы различных калибров, передает 62.ua.
Наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Здесь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов российские наемники 4 раза били по нашим позициям вблизи Авдеевки. Также вечером и ночью оккупанты трижды открывали огонь из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениях у Песков. Кроме того, около 20 часов в районе Каменки враг выпустил 12 мин калибра 82 миллиметра.
На Приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали наши укрепления на подступах к Водяного.
На Луганском направлении единственной горячей точной было поселок Крымское. Здесь после 18 часов противник трижды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие. Двое наших защитников получили ранения. Учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали огонь.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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