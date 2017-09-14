Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»

14.09.2017 12:10

Кремль может предпринять меры "для защиты русскоязычного населения" из-за принятого Верховной Радой закона об образовании. Об этом в интервью ТСН.uа заявил российский политтехнолог Станислав Белковский, передает УНИАН.

"Это может быть военное обострение, в том числе в виде похода на Мариуполь, похищения людей и прочего", - сказал он.

При этом, по мнению Белковского, полномасштабной войны со стороны России все равно не будет.

"Путин абсолютно комфортно чувствует себя в рамках логики гибридной войны, он нашел себя в ней. И он будет продолжать действовать методами гибридной войны не только здесь, в Украине, но и на разных направлениях настолько, насколько он сочтет это целесообразным. Поскольку по натуре он отнюдь не авантюрист", - считает политтехнолог.

Источник: https://from-ua.com