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Архив - Донецкая область

Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»

14.09.2017 12:10
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Кремль может предпринять меры "для защиты русскоязычного населения" из-за принятого Верховной Радой закона об образовании. Об этом в интервью ТСН.uа заявил российский политтехнолог Станислав Белковский, передает УНИАН.

"Это может быть военное обострение, в том числе в виде похода на Мариуполь, похищения людей и прочего", - сказал он.

При этом, по мнению Белковского, полномасштабной войны со стороны России все равно не будет.

"Путин абсолютно комфортно чувствует себя в рамках логики гибридной войны, он нашел себя в ней. И он будет продолжать действовать методами гибридной войны не только здесь, в Украине, но и на разных направлениях настолько, насколько он сочтет это целесообразным. Поскольку по натуре он отнюдь не авантюрист", - считает политтехнолог.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, война, Мариуполь, Верховная Рада, АТО
 
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