ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

14.09.2017 20:22

Депутаты хотят отменить необходимость переселенцам находится на учете по месту регистрации.

Депутаты внесли поправки в постановление №140 от 2009 года, которые должен будет утвердить Кабинет министров в среду, 20 сентября. Основные изменения: переселенцам не нужно будет находиться на квартирном учете по месту жительства. Это предотвратит возникновение нелепых ситуаций, когда внутренне-перемещенных лиц направляют в Горловку или Донецк для становления на учет.



Также планируется продлить срок программы «доступное жилье». Участие в ней смогут принимать внутренне перемещенные лица, у которых на подконтрольных территориях Украины нет своего жилья.



Еще на заседании рассмотрят вопрос о поднятии цен на квадратный метр жилья в соответствии с ценами на рынке.







