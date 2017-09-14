- Точка на карте: Заполонила усадьбы трава запустения 20:23
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ20:22
- СБУ проведет учения «Антитеррор». Мариупольцев призывают не выходить из дома17:32
- КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДОНБАССА НЕ ПОПАСТЬ В ЗОНУ РИСКА15:19
- Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»15:10
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам12:55
- 17 сентября - День спасателя: Идущие в огонь12:40
- Расстрел «перемирия» и «миротворческие» игры12:25
- Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»12:10
- Украине грозит вспышка смертельных заболеваний из-за войны на Донбассе09:58
Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
Кабинет министров повысил размеры социальных выплат внутренне перемещенным лицам и установил возможность их получения не только через "Ощадбанк", но и через сети любых банков на территории, подконтрольной украинским властям.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на принятое 13 сентября постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины".
Постановлением предусмотрено повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг для лиц с инвалидностью I и II групп и детей с инвалидностью из числа внутренне перемещенных.
Также запланировано повышение до 3400 гривен предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, в состав которой входят лица с инвалидностью.
Согласно постановлению, расширен круг внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение денежной помощи, за счет увеличения верхнего предела суммы средств, которые может иметь член семьи внутренне перемещенного лица на депозитном банковском счете (счетах) и не потерять право на ее получение с 10 до 25 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.
Также правительство упростило порядок контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам, прошедшим физическую идентификацию в "Ощадбанке", а также внутренне перемещенным лицам, работающим в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и военнослужащим из числа внутренне перемещенных лиц.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, правительство, социальные выплаты, переселенцы
- Оппозиция готова голосовать за отставку правительства по проекту коммунистов
- В Донецке обвинили правительство Франции в неуважении к своей сборной
- В Украине "правит бал" теневое правительство - нардеп назвал входящих в его состав
- Прогноз журналиста: конфликт интересов в украинской политике может привести к досрочным парламентским, а возможно, и к внеочередным президентским выборам
- "Оппозиционный блок" призвал власть не провоцировать новые расколы и конфликты в обществе
- Субсидии: названа главная ошибка правительства
- Точка на карте: Заполонила усадьбы трава запустения 20:23
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ20:22
- СБУ проведет учения «Антитеррор». Мариупольцев призывают не выходить из дома17:32
- КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДОНБАССА НЕ ПОПАСТЬ В ЗОНУ РИСКА15:19
- Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»15:10
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам12:55
- 17 сентября - День спасателя: Идущие в огонь12:40
- Расстрел «перемирия» и «миротворческие» игры12:25
- Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»12:10
- Украине грозит вспышка смертельных заболеваний из-за войны на Донбассе09:58
- Астрологический прогноз на 16-22 сентября22:48
- КАК ВСПЫШКИ НА СОЛНЦЕ ПОВЛИЯЮТ НЕ ЗЕМЛЮ22:30
- Парень вместе с котом попытался выгнать крысу из ванной. Теперь это ее ванная - видео22:15
- Стало известно, в каком месяце рождаются самые успешные дети22:08
- У восьмого сезона "Игры престолов" будет множество финалов21:55
- Ужасный паразит атакует людей, ученые бьют тревогу21:40
- Чому ростуть вуса у дівчат?21:30
- Совет ЕС продлил санкции против физлиц и компаний, причастных к нарушению суверенитета Украины21:20
- От 5 до 7 лет: что угрожает соратнику Саакашвили21:10
- Що робити, коли отруїлись?21:00
- Стало известно, в каком месяце рождаются самые успешные дети22:08
- Ужасный паразит атакует людей, ученые бьют тревогу21:40
- Чому ростуть вуса у дівчат?21:30
- Що робити, коли отруїлись?21:00
- Правда про ночной жор20:42
- Как обойтись без сахара: пять безопасных и полезных сладостей18:20
- Терапевты рассказали всю правду о прививках против гриппа17:15
- Чому потрібно пити гарбузовий сік?16:15
- Курильщикам подсказали, какие продукты выводят никотин15:00
- 17 сентября - День спасателя: Идущие в огонь12:40
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали
- Новое переселение переселенцев: Куда делись ВПЛ?
- “ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"
- Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы
- "Что пнем по сове, что совой об пень – результат один", - Сазонов рассказал, чем грозят Украине "уступки" Путина по вводу миротворцев на Донбасс
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке