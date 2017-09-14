Расстрел «перемирия» и «миротворческие» игры

14.09.2017 12:25

Недавно в Украине отметили День танкиста. И хотя эта бронетехника сейчас в битве за Донбасс официально не используется, на приморском направлении, где в последнее время особенно жарко, танкисты ВСУ постоянно оттачивают мастерство.

Оккупанты Донбасса сорвали очередное перемирие. Вслед за «хлебным» они расстреляли и «школьное». Тем временем Кремль с заботливым видом («нужно скорее остановить эскалацию насилия!») усиленно пропихивает свой «миротворческий» план по Донбассу. Призванный, по мнению экспертов, превратить оккупированные территории в очередное Приднестровье.

Оккупанты не успокаиваются

«Если раньше противник в большинстве провокаций применял лёгкое стрелковое вооружение, то в последнее время мы всё чаще фиксируем работу миномётов различных калибров», - признают в штабе АТО. Да и трудно не признавать очевидного. После недолгого периода, когда сводки радовали фразой «потерь нет», вновь пошли сообщения о «200-х» и «300-х».

В группе «Информационное Сопротивление» отмечают, что в период с 6 по 12 сентября с.г. российско-террористические войска на Донбассе увеличили количество обстрелов, осуществив более 250 огневых налётов (неделей ранее - порядка 175) из 82/120-мм миномётов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок «Град-П», БМП и танков.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились по позициям украинских войск в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Донецк» и «Мариуполь». Максимальная активность противника наблюдалась в районе населённых пунктов Гнутово, Водяное и Широкино.

«Существенно изменился характер обстрелов - снизилась их интенсивность, часто наблюдается неприцельный огонь. Исключения составляют отдельные участки, где в составе миномётных расчётов и экипажей боевой техники противника находятся преимущественно кадровые военнослужащие ВС РФ и российские наёмники», - сообщают в ИС.

За первые 12 дней сентября, по официальным данным, в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, более десяти были ранены. На самом деле потерь, понятно, больше. Просто есть «не боевые», а также не проходящие в официальных сводках - в рядах добровольческих отрядов, которые продолжают воевать за Украину вне подразделений ВСУ.

В то же время, в период с 5 по 11 сентября подтверждённые потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 16 человек.

К моменту сдачи номера в печать рекорд по обстрелам был установлен 10 сентября, когда боевики и их российские кураторы свыше 50 раз нарушили т.н. перемирие. До этого так много стреляли в первой половине июня…

Согласно сводкам пресс-центра штаба АТО и информационно-аналитического центра СНБО, обстрелы в последнее время фиксировались:

- донецкое направление (у Авдеевки, Зайцево, шахты Бутовка, Песок, Семигорья, Майорска, Верхнеторецкого, Новолуганского, Каменки, Новгородского);

- приморское направление (у Марьинки, Красногоровки, Широкино, Павлополя, Лебединского, Старогнатовки, Талаковки, Водяного, Березового, Гнутово, Чермалыка);

- луганское направление (у Крымского, Лобачево, Станицы Луганской, Новотошковского).

Пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных Запорожцев (сейчас она защищает Авдеевку, где не утихают обстрелы) Елена Мокренчук, комментируя действия противника, отмечает: «Когда выехала «бэха» (БМП), обстреляла нас, когда снова начались миномётные обстрелы - мы поняли, что от перемирия не осталось ничего».

Спикер штаба АТО Анатолий Стельмах соглашается, что боевики в последнее время обнаглели… Но подчёркивает, что до, пусть и хлипкого, перемирия (несмотря на его постоянные нарушения со стороны противника) всё было намного хуже.

«Фейковые» обстрелы

По данным украинской стороны Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК), незаконные вооружённые формирования ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) активно применяют во время «перемирия» тактику подрыва инженерных боеприпасов в районе своих позиций. Делается это с целью имитации артиллерийских «обстрелов» со стороны подразделений ВСУ и обвинения их в нарушении режима прекращения огня.

Так, 11 сентября после 22:00 наблюдателями украинской стороны СЦКК было отмечено ведение боевиками неприцельного, хаотического огня из стрелкового оружия в сторону позиций подразделений ВСУ.

Вскоре после этого были зафиксированы подрывы инженерных боеприпасов на территории ОРДО - в районе посёлка Васильевка, где располагается водонасосная станция 1-го подъёма Юго-Донбасского водовода, в непосредственной близости от которой боевики оборудовали свои позиции.

Указанные действия НВФ ОРДО сопровождались заявлениями об угрозах жизни обслуживающего персонала ЮВД, который был вынужден прекратить работу и укрыться в безопасном месте.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что во время проверки эти факты не нашли своего подтверждения. «Обстрелы» имели постановочный и провокационный характер.

Реальная угроза

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал в оккупированных районах Донбасса, вблизи села Мануйловка (65 км к востоку от Донецка), за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения, наличие 40 неподвижных танков неустановленного типа.

Также, по данным воздушного наблюдения в Кальмиусском (бывшее Комсомольское), было обнаружено восемь бронированных машин и почти 60 грузовиков военного типа пророссийских наёмников.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» свидетельствуют: российско-террористические войска уплотняют свои позиции на приморском направлении - на участке между н.п.Верхнешироковское (быв.Октябрь) и Пикузы (быв.Коминтерново), фиксируется появление новых ББМ противника. Также замечено перемещение армейских грузовиков с живой силой в сторону Верхнешироковского.

В Пантелеймоновке оккупанты укрывают в боксах северо-западнее одноимённой жд станции не менее четырёх 100-мм противотанковых орудий типа МТ-12 «Рапира». Ранее в этот же район были переброшены танки оккупантов (типа Т-72).

Между Торезом и Шахтёрском фиксировалось пять трейлеров с бронетехникой - три с танками и два с МТ-ЛБ (последние - затентованные, судя по всему, либо ЗРК типа «Стрела-10М», либо модернизированные по российскому варианту МТ-ЛБМ1А7 или МТ-ЛБМ1Б2).

На полигоне в треугольнике Лутугино-Успенка-Лесное оккупанты концентрируют бронетехнику и артиллерию: фиксируется на разных стоянках и площадках в этом районе не менее 20-ти танков (Т-64 и Т-72), порядка 15-ти САУ, много бронемашин и автотранспорта (в том числе, специального).

Для обеспечения террористической деятельности частей и подразделений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» с территории России в период с 6 по 12 сентября с.г. было доставлено (ж/д ст. Ровеньки) около 1650 тонн ГСМ, а также комплектующие для ремонта техники (около 50 единиц танковых двигателей и около 30 ремонтных комплектов для автомобильной техники).

Битва за миротворцев

Продолжают кипеть дипломатические баталии вокруг «вброшенного» президентом РФ Владимиром Путиным предложения по миротворцам ООН для Донбасса. Изначально он выдвинул условия: миротворцы должны стоять исключительно на линии разграничения (якобы ради безопасности СММ ОБСЕ), а решение этого вопроса должно состояться в процессе переговоров официального Киева с «руководством» «ДНР» и «ЛНР». Всё это - после разведения сторон и отвода тяжёлой техники.

Позже Путин чуть изменил формулировку, говоря уже о том, что «обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер».

Называются и сроки введения мировторческой миссии - шесть месяцев.

Эксперты отмечают, что «миротворцы от Путина» - это просто «телохранители» для наблюдателей ОБСЕ. И что подобный вариант может поспособствовать ограничению боевых действий на Донбассе, но не разрешит конфликт, заморозив его. Всё указывает на то, что Кремль не собирается прекращать конфликт, пытаясь разыграть на Донбассе «приднестровский» сценарий.

Президент Украины Пётр Порошенко подчеркнул, что Киев готов к предметному разговору с членами Совбеза ООН по этому вопросу. Но упомянутая Миссия должна соответствовать руководящим принципам осуществления миротворческих операций ООН, что исключает участие в ней представителей страны-агрессора (в нашем случае - РФ) или стороны конфликта. И ни о каком согласовании с пророссийскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН речь идти не может.

«Уверен, совместными усилиями, с помощью международных партнёров, прежде всего, Германии, Франции и США, мы обязательно установим мир и вернём все оккупированные территории, восстановим суверенитет Украины», - подчеркнул глава государства.

Воинам АТО повысили денежное обеспечение

Украинским военным увеличены выплаты за участие в Антитеррористической операции. Министр обороны Украины Степан Полторак уточнил, что соответствующие надбавки военные получат впервые уже в этом месяце.

Заместитель начальника Департамента финансов Минобороны Сергей Галинский уточнил, что зарплата рядового военнослужащего в звании «солдат», выполняющего задачи в зоне проведения АТО, с сентября составит 17 тыс. грн. «7 тыс. грн - это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн - это доплата, она начинается, когда солдат провёл в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или подбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус», - отметил Галинский.

Он уточнил, что зарплаты военнослужащих ВДВ и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

«В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО 1,9 млрд грн, а за восемь месяцев текущего года - 2,2 млрд грн», - резюмировал Галинский.

Андрей ПИТОНОВ.