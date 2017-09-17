Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»

17.09.2017 14:04

О том, что боевик Денис Пушилин больше не является «председатель политсовета ОД „Донецкая Республика“» рассказал на своей странице Фейсбук журналист из оккупированной территории Никита Синицин, ссылаясь на свои собственные источники.

«Как сообщают мои источники сегодня официально второй человек в самопрозглашенной "ДНР", спикер „парламента“ самопровозглашенной республики Денис Пушилин лишился одной из своих регалий.

Пушилин был снят с должности председателя политического совета властной „партии "ДНР“ — общественного движения „Донецкая республика“.