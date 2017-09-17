Главная / Новости / Донецкая область / Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»
Последние новости раздела
- В Мариуполе чтобы спасти жизнь ребенку задействовали вертолет спасателей17:28
- ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»15:43
- В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"14:42
- Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»14:15
- Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»14:04
- ОБСЕ: сначала года на Донбассе погибли 68 гражданских, 315 получили ранения07:24
- Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел22:39
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»
17.09.2017 14:04
О том, что боевик Денис Пушилин больше не является «председатель политсовета ОД „Донецкая Республика“» рассказал на своей странице Фейсбук журналист из оккупированной территории Никита Синицин, ссылаясь на свои собственные источники.
«Как сообщают мои источники сегодня официально второй человек в самопрозглашенной "ДНР", спикер „парламента“ самопровозглашенной республики Денис Пушилин лишился одной из своих регалий.
Пушилин был снят с должности председателя политического совета властной „партии "ДНР“ — общественного движения „Донецкая республика“.
Похоже что у второго лица в "ДНР" есть все шансы попасть в опалу и лишиться своего нынешнего статуса.», — сообщил журналист Никита Синицин.
Источник: pl.com.ua
Теги: Донбасс, боевик, ДНР, Пушилин
Читайте также:
- На Донетчине задержан минометчик «ДНР»
- Боевик "ДНР" отправил по известному адресу наблюдателей ОБСЕ
- Безногому боевику в "ДНР" подарили "Запорожец" (ВИДЕО)
- Боевик "Моторола" размножается
- "Если будем идти отсюда, сравняем всех с землей", - боевик - местным жителям
- "Денег не платят, жрать не за что, одежды нет", - боевик о реалиях "ДНР" (ВИДЕО)
- В Мариуполе чтобы спасти жизнь ребенку задействовали вертолет спасателей17:28
- ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»15:43
- В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"14:42
- Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»14:15
- Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»14:04
- ОБСЕ: сначала года на Донбассе погибли 68 гражданских, 315 получили ранения07:24
- Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел22:39
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
- Стало відомо про нові теракти, які готують ісламісти21:22
- 155-килограммовая модель написала книгу о нелегком пути к успеху21:05
- Одесскую "Викторию", в которой погибли дети, строили с безумными откатами 20:44
- В Skype теперь можно создавать семейные чаты20:22
- УКРАИНА ПОТРАТИТ НА ОБОРОНКУ 6,2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ20:06
- ТРУХАНОВ: МИТИНГИ ИЗ-ЗА ПОЖАРА В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ - ПРОПЛАЧЕННЫЕ19:47
- Ураган за ураганом: на Карибы идет новое бедствие19:23
- Россия и Китай готовят крупные маневры военных19:07
- Дівчинка, що постраждала під час пожежі у "Вікторії", врятувала вісім дітей18:56
- Порошенко утвердил предложения СНБО в бюджет18:46
- Больше, чем над русскими, в России не издевались ни над одним народом - Максакова13:28
- Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил13:05
- 17 сентября — День спасателя Украины: как стать специалистом по подвигам12:47
- Будем платить за воду и отопление по-новому: что изменится и кому придется раскошелиться08:48
- Яку небезпеку несе кіт для людини08:22
- Будущее Украины. Когда страна побежит в полную силу08:06
- ТОП-5 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете20:38
- Нобель бы поржал: Что такое Шнобелевская премия и чем известны ее лауреаты18:51
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?17:50
- Как омолодить организм с помощью недорогого и эффективного средства16:20
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму
- Как обойтись без сахара: пять безопасных и полезных сладостей
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе