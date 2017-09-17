ОБСЕ: сначала года на Донбассе погибли 68 гражданских, 315 получили ранения

17.09.2017 07:24

Об этом сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, говорится на странице Миссии в Facebook.

"Посол подчеркнул, что в 2017 году гражданское население (на Донбассе. - Ред.) и дальше страдает из-за конфликта. СММ уже подтвердила 383 жертвы среди гражданского населения: 68 погибших и 315 раненых", - сказано в сообщении.

Ввиду ситуации на Донбассе глава СММ ОБСЕ призвал стороны конфликта обратить внимание в первую очередь на защиту гражданского населения.

"На стороны возложена ответственность за принятие мер по ограничению влияния конфликта на гражданское население. В частности, они должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямой наводки, а именно - минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения", - отметил Апакан.

Глава миссии также указал на необходимость постоянного информирования о минной опасности и призвал все стороны, согласно взятым на себя обязательствам, обеспечить значительный прогресс в работе по обозначению, ограждению и составлению карт заминированных районов.

Источник: sprotyv.info