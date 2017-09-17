В Мариуполе чтобы спасти жизнь ребенку задействовали вертолет спасателей

17.09.2017 17:28

Чтобы благополучно перевезти девочку из мариупольской больницы в Киев и, тем самым, спасти ей жизнь, был задействован вертолет спасателей, сообщает MRPL.CITY.

Как передает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области, в одной из больниц Мариуполя уже не первый день находится в коме восьмилетняя Полина. С диагнозом - панкардит, гелиотационая кардиомиопатия, ее жизнь висит на волоске.

Помочь ребенку могут только в Киевском центре сердца, который специализируется на лечении подобных заболеваний. Однако, перевезти девочку наземным транспортом нет возможности, поскольку по медицинским показаниям переезда она может не перенести.

Чтобы спасти жизнь маленькой пациентке, сегодня, 17 сентября в 9:50 на спортивную площадку рядом с больницей приземлился вертолет ГСЧС Украины, который доставит девочку в столичную больницу.

От дверей медицинского учреждения до вертолета Полину доставила карета скорой помощи в сопровождении работников медицинской службы Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Источник: mrpl.city