ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЪЕДИНЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

17.09.2017 22:22

Необходимо сделать единую военно-гражданскую администрацию на Донецкую и Луганскую области. Об этом заявил глава Донецкой областной ОВГА Павел Жебривский в интервью «Общественному ТВ Донбасса».

«Применять военные подходы - это неправильно. Я уже неоднократно объявлял свою позицию - должна быть единая военно-гражданская администрация на две области с одним руководителем, членом правительства. И у него первым заместителем должно быть военный, который будет отвечать за войну. И два заместителя это две головы военно-гражданских администраций, отвечающих за экономику», - прокомментировал он.

Источник: novosti.dn.ua