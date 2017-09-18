Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев

18.09.2017 10:40

На своей странице в соцсети Facebook украинский дипломат Богдан Яременко выразил мнение, что если разместить миротворцев ООН на всей оккупированной территории Донбасса и на границе Украины и России, Украине придется финансировать боевиков «Л/ДНР», передает replyua.net. «Вот представьте, что вам удастся перехитрить Путина или как-то его заставить размещать миротворцев на всей территории Донбасса. Но после того, как это произойдет, кому придется финансировать содержание ОРДЛО?», - написал он.



Эксперт также считает, что Российская Федерация, «Л/ДНР» и международное сообщество откажутся от финансирования ОРДЛО и сделают так, чтобы это пришлось делать именно Украине.



«Почему Россия будет финансировать, если она отказывается признавать себя стороной конфликта, и не будет целиком контролировать данные территории? Страны Запада? По какой причине, если ли и без того финансируют ОБСЕ, и затем им придется платить еще большему количеству миротворцев ООН? В «Л/ДНР» тоже откажутся от этого. Я уверен, что в данном случае будет делаться все, чтобы это была Украина. Но неясно, сколько времени нам придется выделять деньги на боевиков?», - подчеркнул Яременко.