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Архив - Донецкая область

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН

18.09.2017 13:56
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В социальных сетях обсуждается возможность получения пропуска на проезд через линию разграничения для людей, которые отказались получать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Вопрос звучит так: «Кто сталкивался с оформлением электронного пропуска в случае, когда ИНН отсутствует. Причина — отказ от получения по религиозным мотивам».

Пользователи отвечают:

Владимир: «Я в марте делал пропуск без ИНН. В графе нечего не писал ---. Правда, добавил ксерокопию с паспорта страницы с особыми отметками. Там печать есть — что может осуществлять любые платежи без ИНН. Через неделю пропуск был готов — без проблем»;

Oksana: «Так ИНН необязателен, я никогда не заполняла эту графу».

Напомним, ранее в соцсетях делились опытом пересечением КПВВ на линии разграничения с паспортом, который оказался поддельным.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, АТО, пропуск, переселенцы
 
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