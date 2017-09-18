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СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома
Служба безопасности анонсировала крупные учения в Мариуполе.
Об этом сообщает пресс-группа СБУ в Донецкой области.
«В Мариуполе Служба безопасности Украины в течение 18-20 сентября будет проводить учения по противодействию террористической и диверсионной угрозам», - сказано в сообщении.
Тренировка состоится совместно с полицией, Нацгвардией, ГСЧС, пограничниками и ВСУ в условиях, максимально приближенных к реальным. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.
«Управление СБУ в Донецкой области призывает жителей и гостей города в период учений не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами. Для исключения недоразумений при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», - сообщает пресс-служба СБУ и просит горожан соблюдать спокойствие.
«При получении информации о намерениях кого-либо осуществить террористическую, диверсионную деятельность, о незаконном обороте огнестрельного оружия круглосуточно обращайтесь в дежурные службы:
- Управление СБУ в Донецкой области, телефон (0629) 52-31-82, (0629) 52-53-94;
- Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, телефон 102, (0629) 47-48-22, (0629) 47-48-28, (0629) 51-98-01, (0629) 51-98-02», - сообщает СБ Украины.
В пресс-службе ведомства пояснили, что условия учений будут максимально приближены к боевым. «Для нас это тоже проверка. Сами понимаете, в каком месте мы живем», - отмечают в СБУ и говорят, что учения будут проходить по всему городу и точного места назвать невозможно".
"Процесс идет. Ничего сказать подробнее нельзя. Пока без эксцессов",- утверждают сегодня в пресс-служба СБУ.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, СБУ, учения
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