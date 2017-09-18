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Архив - Донецкая область

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ

18.09.2017 16:33
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ

Как уже сообщалось на сайте ЗИ, сегодня в ОШ №4 неизвестные повредили окна и на крыльце школы разлили жидкость с едким запахом. 

Администрация школы приняла решение эвакуировать детей, а затем распустили школьников по домам.

Журналистам ЗИ стали известны подробности чрезвычайного происшествия. Дежуривший в здании школы охранник рассказал, что ночью неизвестные обстреляли окна из травматического оружия. Утром у входа в школу обнаружили жидкость коричневого цвета, которая источала едкий запах.

В службе МЧС сообщили, что к ним поступил звонок от директора школы. На место событий выехала пожарная машина. Спасатели водой из пожарного рукава смыли жидкость, которой были облиты стены и входная дверь.

Вещество, которым воспользовались злоумышленники, оказалось жидкостью фенольной группы, предположительно креолин. Его используют ветеринары для дезинфекции. Креолин имеет достаточно сильный неприятный запах, однако опасности для здоровья человека не представляет. В данный момент на месте происшествия продолжают работать правоохранители.

 

Автор статьи: Елена Еленина, журналист

Источник: http://zi.dn.ua 

 


Теги: Донбасс, школа, Покровск (Красноармейск)
 
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