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В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ
Сегодня утром в общеобразовательной школе №4, которая находится на Динасовом поселке, случилось ЧП.
Учителям пришлось эвакуировать детей из-за резкого удушающего запаха, который распространился по школьному двору и помещениям.
На место событий выехала следственная группа Покровского отдела полиции. Как сообщил журналистам ЗИ пресс-офицер Яна Осетрова, правоохранители обнаружили, что два окна в школе повреждены (на стеклах круглые отверстия, предположительно от травматических пуль) а на крыльце разлита жидкость коричневого цвета со специфическим запахом.
Представители санстанции выявили, что жидкость не представляет угрозы для жизни и здоровья детей, – прокомментировала пресс-офицер Яна Осетрова, – обстоятельства дела еще выясняются. Происхождение отверстий на поврежденных окнах выявит экспертиза».
Администрация школы приняла решение занятия не продолжать, школу закрыли, всех детей распустили по домам. Для учеников младших классов вызвали родителей. Следите за развитием событий на сайте ЗИ.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, школа, обстрел, Покровск (Красноармейск)
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- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома14:41
- КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН13:56
- ДИКИЙ КАБАН ПОКУСАЛ ОТДЫХАЮЩЕГО В МАРИУПОЛЕ12:14
- Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку11:20
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
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