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Архив - Донецкая область

Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку

18.09.2017 11:20
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Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку

В воскресенье террористы из пулеметов и зенитных установок обстреливали позиции ВСУ.

Об этом 0629 рассказала офицер сектора «Мариуполь» Ирина Карпюк. 

Пророссийские боевики продолжали вчера обстреливать позиции сил АТО в секторе «Мариуполь». Позиции украинских войск около Водяного, Староигнатовки и Павлополя пророссийские боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты ВСУ около Гнутово попали под огонь из зенитных установок.

Потерь среди ВСУ нет.

Уже сегодня, 18 сентября, из гранатометов и пулеметов украинские позиции были обстреляны возле Водяного.



Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, зенитка
 
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