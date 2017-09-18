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Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку
18.09.2017 11:20
В воскресенье террористы из пулеметов и зенитных установок обстреливали позиции ВСУ.
Об этом 0629 рассказала офицер сектора «Мариуполь» Ирина Карпюк.
Пророссийские боевики продолжали вчера обстреливать позиции сил АТО в секторе «Мариуполь». Позиции украинских войск около Водяного, Староигнатовки и Павлополя пророссийские боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты ВСУ около Гнутово попали под огонь из зенитных установок.
Потерь среди ВСУ нет.
Уже сегодня, 18 сентября, из гранатометов и пулеметов украинские позиции были обстреляны возле Водяного.
Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, зенитка
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