Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку

18.09.2017 11:20

В воскресенье террористы из пулеметов и зенитных установок обстреливали позиции ВСУ.



Об этом 0629 рассказала офицер сектора «Мариуполь» Ирина Карпюк.



Пророссийские боевики продолжали вчера обстреливать позиции сил АТО в секторе «Мариуполь». Позиции украинских войск около Водяного, Староигнатовки и Павлополя пророссийские боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты ВСУ около Гнутово попали под огонь из зенитных установок.

Потерь среди ВСУ нет.

Уже сегодня, 18 сентября, из гранатометов и пулеметов украинские позиции были обстреляны возле Водяного.