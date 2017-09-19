Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”

19.09.2017 21:02

Украинский политолог Виктор Небоженко прокомментировал выделение США 500 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом Небоженко написал на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Кремль долго и отрыто угрожал Украине и США, что политика усиления военно- политической помощи Украине в борьбе с российской агрессией и публичное предоставление Киеву новейшей военной техники и летального оружия оборонительного типа вызовет мгновенную мощную реакцию России.

Но оказалось, что США не испугались этих угроз Путина и выдели совершенно буднично, через Конгресс 500 млн. долларов, как раз на эти цели. Кремль молчит. Москве становится ясно, что Вашингтон окончательно отказался от политики закулисных сделок с недоговороспособным и непредсказуемым Путиным, относительно Украины. Точно такая же реакция России, кроме обязательной истерики в кремлевских СМИ, будет, когда Украина, через три года после начала войны, все же решится назвать вещи своими именами и объявить Россию страной- агрессором.

В ответ Кремль будет угрожать немедленно признать сепаратистские республики Донбасса- ДНР и ЛНР и заключить с ними экстренный договор об массированной военной и материально-технической помощи. Но Киев не должен этого бояться. Причин тут много.

Во-первых, российский бюджет уже не может тянуть материально-техническое и финансовое обеспечение ЛНР И ДНР. Об этом отрыто говорят в Москве, предпочитая помогать Калининграду и оккупированному Крыму, но не сепаратистским республикам Донбасса. И заметьте, это не вызвало массового протеста ни в России, ни на Донбассе.

Во- вторых, - это очень важно, никто в мире не последует примеру России и не признает эти сепаратистские образования, как не соответствующие принципам международного права.

В-третьих, что особенно будет болезненно и унизительно для путинской России, любые поползновения Кремля на Донбассе, военные или политические, тут же вызовут новый веер международных санкций, которые уже сейчас серьезно влияют на экономику и политику России.