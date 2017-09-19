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ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"

19.09.2017 19:34
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ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"

На оккупированных территориях Донбасса международные наблюдатели попали в неприятную ситуацию. На оккупированных территориях Донбасса препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, передает segodnya.ua.

В частности, сообщают наблюдатели, 16 сентября вооруженные боевики в оккупированном Новоазовске не разрешили патрулю СММ проехать в город.

"Наблюдатели проинформировали об этом Совместный центр по контролю и координации и, получив гарантии от СЦКК, что их пропустят в город, повторили попытку проехать. Но те же лица повторно отказали СММ в доступе. Миссия еще раз проинформировала об этом СЦКК", – говорится в отчете.

В этот же день на блокпосту у оккупированной Горловки боевики т. н. "ДНР" остановили патруль СММ и попросили открыть багажник первого автомобиля. Наблюдатели выполнили требование, но отказались предъявлять для осмотра содержимое ящика с инструментами.



Теги: Донбасс, патруль, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики, СЦКК
 
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