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Архив - Донецкая область

ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 800

19.09.2017 16:51
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ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 800

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ увеличит до марта 2018 года количество своих наблюдателей на местах до 800 человек. Об этом заявил во время круглого стола в Киеве первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается деятельности СММ, фактом остается то, что мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель до конца срока действия нашего мандата, который завершается в марте следующего года, увеличить общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах, до 800 человек», - сказал он.

В то же время Хуг подчеркнул, что стороны-подписанты Минских договоренностей должны обеспечить безопасность международных наблюдателей.



Теги: Донбасс, безопасность, Донецкая область, наблюдатели, Луганская область, ОБСЕ, Минские договоренности
 
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