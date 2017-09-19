- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"20:05
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"19:34
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 80016:51
- Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды16:09
- Пономарь: Миротворцы на Донбассе - это технология Запада по возврату Украине ее территории14:11
Официально! Пушилин в "ДНР" теперь никто, после отстранения от должности боевика Захарченко запретил его пускать на любые мероприятия в "республике"
Помимо отстранения от руководства ОД "Донецкая республика", Пушилина запрещено приглашать на любые официальные мероприятия. Бывший главарь донецких боевиков Александр Ходаковский допускает, что с Пушилиным могли поквитаться за провал "Малороссии", ставку на которую делали не только Кремль, вопреки всем отрицаниям к причастности к очередному фейковому проекту, но и "высшие чины" "ДНР", сообщает "Диалог.UA".
Теперь, как считает Ходаковский, борьба за власть в "ДНР" выйдет на еще более жесткий уровень, и отстранение Пушилина далеко не последнее среди боевиков на Донбассе. Ходаковский убежден, что "чиновнику" не простили провал "мегамалоросского" проекта, который с треском провалился, едва о нем заявили боевики.
"Вы не думали над тем, почему идею с Малороссией так не совсем дружественно встретили, помимо уже объясненных причин? Все просто: умники под эту "мульку" попытались протащить себе вааще неограниченные полномочия с правом расстреливать у забора за любое инакомыслие и продлить сроки своего пребывания на неограниченный период", - пишет Ходаковский.
"Если только Захарченко не пойдет на насильственное удержание власти руками тщательно сохраняемой им личной гвардии, нет ни одного способа остаться ему на второй срок. При любой попытке сделать это путем подтасовок и выборных манипуляций он даже не догадывается, что его ждет", - добавляет боевик.
Теги: Донбасс, боевик, власть, ДНР, Пушилин, Захарченко
- Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»
- "Донбасс развели, как лохов". Взрывная правда об одном из вожаков "ДНР" (ВИДЕО)
- "Если будем идти отсюда, сравняем всех с землей", - боевик - местным жителям
- В "ДНР" снова настаивают на амнистии и игнорируют вопрос обмена пленными
- ДНРовская верхушка теряет свой рейтинг - Ходаковский
- "Пургин расстрелян", - боевик "ДНР"
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"20:05
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"19:34
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 80016:51
- Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды16:09
- Пономарь: Миротворцы на Донбассе - это технология Запада по возврату Украине ее территории14:11
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"20:05
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"19:34
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ19:11
- В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди18:39
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- Американское оружие в помощь Украине: Порошенко развенчал три мифа об ответных мерах Кремля17:12
- Пять продуктов, которые стоит навсегда исключить из рациона14:51
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Чем вредна халва
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам