Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"

19.09.2017 20:05

Кремль намерен продолжить снабжение оккупированных пророссийскими боевиками территорий, от которых "отказались" официальные киевские власти. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует "Диалог.UA".

По его словам, Россия не собирается окончательно бросать на произвол судьбы народ Донбасса, который оккупирован российскими войсками с 2014 года.

На вопрос журналистов о том, будет ли Москва и дальше платить жителям ОРДЛО соцвыплаты и финансово поддерживать захваченные территории, Песков ответил, что жителей "ЛНР/ДНР" Россия не бросит.

"Разумеется, жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, которые отвергнуты своей страной, естественно, никто в беде не бросит", - сказал Песков журналистам.