Пономарь: Миротворцы на Донбассе - это технология Запада по возврату Украине ее территории

19.09.2017 14:11

Известный политолог и блогер Олег Пономарь объяснил к каким результатам приведет размещение на Донбассе миротворцев ООН. Об этом Пономарь написал на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

«Теперь ремарка-продолжение вчерашнего поста про миротворцев. Если вы сомневаетесь в Миссии миротворцев ООН.. Если вы приводите в пример неудачные примеры размещения миротворцев в других странах.. Значит вы до сих пор не поняли статью "Начало Пути" (2015г). И вы до сих пор верите в гений Путина. Почему?

1. Миротворцы на Донбассе - это технология! Запада! по возврату Украине ее территории. И - территории без российских войск. То есть, Запад играет с Украиной на один карман и помогает Украине восстановить свою территорию, но так, чтобы Путин мог это сделать в нынешних условиях.

2. Россия может критиковать идею миротворцев даже в момент их ввода (или даже - после ввода). Это не имеет никакого значения, это информационный шум, абракадабра. Но вы должны понимать, как 2х2 (как и первый пункт также), что миротворцев не введут без согласия РФ (Сурков-Волкер). И маркер того, что миротворцев вводят - это маркер того, что РФ уходит из Украины. Миротворцы - это обертка процесса (для внутрироссийского обывателя). Просто пропускайте мимо ушей всё, что говорят в РФ на эту тему - это не имеет практического значения.

3. Так как миротворцы - это технология Запада и Украины, то со временем (когда будут проведены выборы на Донбассе и все остальные атрибуты дорожной карты) миротворцы уйдут и передадут нашу границу Украине. Но Путин все равно внутри РФ будет победитель и снова всех переиграл, ибо "додавил" Украину (и Запад) выполнить Минск-2. Но это - не наши заботы и проблемы, запретить им говорить Волкер не может.

4. Что такое в моем понимании хорватский вариант? Это миротворцы и это возможность военной операции в будущем. Но! далеко не факт, что она понадобится и далеко не факт, что она будет проведена. Но! сам факт того, что она может быть проведена (согласно новому "хорватскому" Закону Турчинова), уже должен действовать на российских террористов на Донбассе и на Россию. Должен висеть над ними дамокловым мечом и придавать скорости и логики процессу реинтеграции Донбасса. (А миротворцы, как мы помним, - наши. Поэтому мешать нам они не будут, если что..).

Вот, если вы усвоите эти четыре вещи, как 2х2 и перестанете верить в то, что РФ диктует условия (ибо 10 Пакетов санкций) и поверите в то, что Украина и Запад выступают единым фронтов и Запад съел на этом собаку и тд, - тогда у вас в голове всё станет на свои места и вы не будете смотреть на Кипр. Ибо там совсем другая история - там два народа (две религии) при помощи миротворцев разделены для мирной жизни без войны. А в Украине - один народ и одна территория - украинский в Украине», - отметил Пономарь.