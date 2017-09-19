- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"20:05
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"19:34
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 80016:51
- Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды16:09
- Пономарь: Миротворцы на Донбассе - это технология Запада по возврату Украине ее территории14:11
После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
Террористы "ДНР/ЛНР" должны были показать всю свою "мощь" и стать участниками военных учений "Запад - 2017", но подразделения боевиков на учения попросту не доехали. Причина – по дороге у боевиков внезапно закончилось топливо, и оккупанты не смогли побряцать оружием и показать себя, чем несказанно разозлили российского президента, сообщает "Диалог.UA".
Помимо нехватки горючего, у боевиков оказалось в неисправности большинство техники. Пресс-секретарь Минобороны Украины Андрей Лысенко рассказал о планах Кремля привлечь оккупантов из Донбасса. По словам украинской разведки, многие колонны боевиков, которые были должны выйти в пункты сосредоточения для выполнения параллельных задач в рамках учений "Запад - 2017", не доехали.
"Они просто не доехали, так как почему-то закончилось топливо", - сообщил Лысенко. По его словам, у одного из подразделений луганских боевиков в наличии имелось 11 танков, но только три из них оказались боеспособными и могли выдвинуться на маневры. "Анализ техники двух армейских корпусов группировок "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует, что 60% техники не может использоваться из-за неисправности", - подчеркнул Лысенко.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, учения, ДНР, ЛНР, боевики
- Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- Арестович: "ЛНР" и "ДНР" полностью уверены, что с мая они будут в составе России
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- "Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"20:05
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"19:34
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 80016:51
- Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды16:09
- Пономарь: Миротворцы на Донбассе - это технология Запада по возврату Украине ее территории14:11
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"20:05
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"19:34
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ19:11
- В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди18:39
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- Американское оружие в помощь Украине: Порошенко развенчал три мифа об ответных мерах Кремля17:12
- Пять продуктов, которые стоит навсегда исключить из рациона14:51
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Чем вредна халва
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам