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Сколько миротворцев потребуются для ОРДЛО - Георгий Тука
По оценкам украинской стороны, количество миротворцев на Донбассе должно достигать от 40 до 60 тыс. человек, беря во внимание тот факт, что они должны обеспечивать мир на всей неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает УНН.
"Если взять за образец миротворческие операции, которые проводились на Балканах, и сравнить с площадью тех стран и площадью неконтролируемых территорий на Донбассе, то по нашим оценкам, количество миротворцев должно достигать от 40 до 60 тыс. человек.
Потому что нужно иметь в виду, что миротворцы должны обеспечивать мир по всей неконтролируемой территории, а не только или вдоль границы, или вдоль линии разграничения, как это предлагает Россия", - сказал он.
По национальному составу миссии, по мнению заместителя министра, это должны быть представители нейтральных стран.
Теги: Россия, Донбасс, граница, ДНР, ЛНР, миротворцы
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