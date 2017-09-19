Сколько миротворцев потребуются для ОРДЛО - Георгий Тука

19.09.2017 09:31

По оценкам украинской стороны, количество миротворцев на Донбассе должно достигать от 40 до 60 тыс. человек, беря во внимание тот факт, что они должны обеспечивать мир на всей неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает УНН.

"Если взять за образец миротворческие операции, которые проводились на Балканах, и сравнить с площадью тех стран и площадью неконтролируемых территорий на Донбассе, то по нашим оценкам, количество миротворцев должно достигать от 40 до 60 тыс. человек.

Потому что нужно иметь в виду, что миротворцы должны обеспечивать мир по всей неконтролируемой территории, а не только или вдоль границы, или вдоль линии разграничения, как это предлагает Россия", - сказал он.

По национальному составу миссии, по мнению заместителя министра, это должны быть представители нейтральных стран.