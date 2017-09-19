"Составляют странные списки": в оккупированном Донецке "загадочные" люди ходят по квартирам и переписывают не местное население, у сепаратистов паника

19.09.2017 08:32

Фамилия и имя арендатора квартиры вносятся в специальные списки. Людей, которые снимают жилье, выискивают повсеместно. Сторонники сепаратистов предполагают, что это могут быть "украинские диверсанты", вычисляющие, таким образом, не местное население, сообщает "Диалог.UA".

Информацией о переписи приезжих в оккупированный Донецк в соцсети поделился сторонник боевиков Роман Манекин. Сепаратист пишет, что по квартирам ходят какие-то "странные люди" и под видом жалоб от соседей на шум и курение, выискивают тех, кто арендует жилплощадь. Все данные об арендаторах вносятся в таинственные списки.

"Сами спрашивающие точно в этом доме не проживают! Люди, будьте бдительны: жалобы на соседей рассматривают участковые, больше никто! А украинские ДРГ никто не отменял", - добавил сепаратист.