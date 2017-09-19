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В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году
19.09.2017 17:29
Также там стоял автомобиль Hyundai, который угнали из салона во время массовых беспорядков. В Мариуполе нашли украденное у Нацгвардии в 2014 году оружие. Его хранили в гараже в центре города, сообщили в полиции Донецкой области, передает kp.ua.
Правоохранители отметили, что найденное оружие 9 мая 2014 года похитили боевики из воинской части 3057.
Также в гараже нашли экипировку с символикой "Русской православной армии" и легковой автомобиль Hyundai, который угнали из салона во время массовых беспорядков.
Владельцы гаража не пользовались им и не подозревали о тайнике, в котором хранили противотанковую ракету, заряды от противотанковых гранатометов, пистолеты Макарова и Марголина, пулеметные ленты и более тысячи патронов.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, оружие, полиция, гараж, боевики, тайник, нацгвардия
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