В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров

19.09.2017 20:36

В подразделениях оккупационных войск, действующих на Донбассе, растет количество самовольного оставления личным составом мест службы. Особенно склонны к дезертирству военные, вовлеченные в работ по инженерному оборудованию боевых позиций, передают fakty.ua.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, наибольшее количество подобных случаев зафиксировано в подразделениях 3 отдельной мотострелковой бригаде, 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты и в 2 отдельной мотострелковой бригаде.

«В связи с этим российским оккупационным командованием усиленно комендантскую службу в тыловых районах, проводятся комплексные мероприятия по задержанию и возвращению дезертиров в свои подразделения», — отмечают в разведке.

Сообщается также, что 10 сентября командир одного из подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты по причине личной неприязни расстрелял подчиненного военнослужащего.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области произошло столкновение между «ополченцами ДНР» и российскими наемниками. В результате перестрелки есть погибшие и раненные.