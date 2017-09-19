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За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ ранены
В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. Как сообщает Штаб АТО основная активность противника вечером фиксировалась в районе Авдеевской промзоны, передает 62.ua.
Здесь боевики дважды обстреливали наши укрепления из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские военные жестко отвечали врагу, заставляя соблюдать режим тишины. Кроме того, около 23 часов российские оккупанты выпустили 7 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывали огонь у Зайцево.
На Приморском направлении наемники применяли 82-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.
На Луганском направлении единственный обстрел наших позиций в сутки зафиксирован вблизи Новотошковское, около 23 часов.
Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие. Во время 9 обстрелов силы АТО открывали огонь.
В результате боевых действий два украинских военных получили ранения.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, раненые
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