За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ ранены

19.09.2017 10:29

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. Как сообщает Штаб АТО основная активность противника вечером фиксировалась в районе Авдеевской промзоны, передает 62.ua.

Здесь боевики дважды обстреливали наши укрепления из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные жестко отвечали врагу, заставляя соблюдать режим тишины. Кроме того, около 23 часов российские оккупанты выпустили 7 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывали огонь у Зайцево.

На Приморском направлении наемники применяли 82-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

На Луганском направлении единственный обстрел наших позиций в сутки зафиксирован вблизи Новотошковское, около 23 часов.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие. Во время 9 обстрелов силы АТО открывали огонь.

В результате боевых действий два украинских военных получили ранения.