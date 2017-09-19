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Архив - Донецкая область

Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды

19.09.2017 16:09
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Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды

С 8:00 20 сентября до 5:00 21 сентября будет остановлен «Северный» водопроводный узел. Об этом сообщает "Донецкая городская администрация", передает 62.ua.

Без холодного водоснабжения останутся потребители всего Киевского района (кроме микрорайона «пос. Гладковка», микрорайонов «Привокзальный-1,2» и «Привокзальная площадь», квартал «ВГСЧ», поселков «5-й участок» и «3-й Восточный»).



Теги: Донецк, Донбасс, вода, отключение, ДНР
 
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