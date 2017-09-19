Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды

19.09.2017 16:09

С 8:00 20 сентября до 5:00 21 сентября будет остановлен «Северный» водопроводный узел. Об этом сообщает "Донецкая городская администрация", передает 62.ua.

Без холодного водоснабжения останутся потребители всего Киевского района (кроме микрорайона «пос. Гладковка», микрорайонов «Привокзальный-1,2» и «Привокзальная площадь», квартал «ВГСЧ», поселков «5-й участок» и «3-й Восточный»).