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ЛЭО обещает обесточить 6 водоканалов Луганщины 20 сентября
13 сентября «Луганское энергетическое объединение» сделало последнее предупреждение водоканалам-должникам.
Так, в компании утверждают, что предприятия, которые до 20 сентября не оплатят текущее потребление и долги, будут обесточены. Об этом сообщает пресс-служба «ЛЭО».
В списке должников числится водоканал Лисичанска с задолженностью по состоянию на 14 сентября в сумме 135 662,20 тыс. гривен, Попасной — 155 932,30 тыс. гривен, Рубежного — 13 503,80 тыс. гривен Кременной — 5 028,10 тыс. гривен, Старобельска — 1 492,20 тыс. гривен, Сватово — 430,50 тыс. гривен.
В пресс-службе также отметили, что 13 сентября заплатили за активную электрическую энергию следующие предприятия: КП «Лисичансктеплосеть» – 100 тыс. гривен, Рубежанское ПУВКХ – 4 тыс. гривен, КП «Попаснянский водоканал» – 1 млн гривен.
Кроме того, 13 сентября было проведено отключение от электроснабжения водоотливного комплекса шахты «Кременная» ГП «Укршахтгидрозащита», который на момент отключения имел долг только за активную электроэнергию (без штрафных санкций) в размере 330 тыс. гривен.
«Большая часть этого долга появилась еще в 2014 году и до сих пор власть и профильные ведомства ничего не делают для его погашения. Это может привести к экологической катастрофе на территории Луганщины. Но мы больше не можем кредитовать государственное предприятие – тем более, что сами должны платить долги государству. Луганское энергетическое объединение делает все, чтобы неприятности обошли жителей Луганщины, давая водоканалам и другим предприятиям возможности для решения своих проблем с долгами. Но мы не можем и не будем давать электричество бесплатно», – информируют в «ЛЭО».
Источник Восстановление Донбасса
Теги: Донбасс, должник, Луганская область, водоканал
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