Отвоевался: на Донбассе самоликвидировался 31-летней боевик из Донецка Илья Джурило

20.09.2017 11:21

17 сентября на Донбассе погиб пророссийский боевик “ДНР” Илья Джурило. У террориста остались маленький ребенок, жена и мать. Горловский боевик и журналист Алексей Петров, более известный в соцсетях как Изя Кацман заявил, что пока в “республике” говорят о перемирии, в рядах “армии ДНР” новый “груз 200”, пишет “Диалог.UA”.

Место и обстоятельства уничтожения наемника он не указал. В то же время в паблике “Это Докуч, детка!” сообщается, что 17 сентября погиб Илья Джурило.