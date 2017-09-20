Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"

20.09.2017 13:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"

Один из бывших советников главаря "ДНР" Александра Захарченко, московский сепаратист Константин Долгов анонсировал плохие новости для "ДНР" на следующей неделе. Об этом он сообщил на собственной странице в соцсети, намекнув на большие кадровые перестановки на оккупированном Донбассе, передает dialog.ua.

После загадочного анонса о перестановках в "ДНР" на Долгова посыпались вопросы: что же ждет "республику" в ближайшее время. На это он прямо ответил, что новости для сторонников "ДНР" будут "плохими". Отвечая на расспросы, Долгов подтвердил, что "республику" ждут крупные кадровые перестановки. При этом СМИ предполагают, что Москва продолжит зачищать регион от своих кураторов - источники говорят о скорой замене Захарченко.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, СМИ, ликвидация, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх