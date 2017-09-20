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Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
20.09.2017 13:29
Один из бывших советников главаря "ДНР" Александра Захарченко, московский сепаратист Константин Долгов анонсировал плохие новости для "ДНР" на следующей неделе. Об этом он сообщил на собственной странице в соцсети, намекнув на большие кадровые перестановки на оккупированном Донбассе, передает dialog.ua.
После загадочного анонса о перестановках в "ДНР" на Долгова посыпались вопросы: что же ждет "республику" в ближайшее время. На это он прямо ответил, что новости для сторонников "ДНР" будут "плохими". Отвечая на расспросы, Долгов подтвердил, что "республику" ждут крупные кадровые перестановки. При этом СМИ предполагают, что Москва продолжит зачищать регион от своих кураторов - источники говорят о скорой замене Захарченко.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, СМИ, ликвидация, ДНР, Захарченко
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